Встреча проходила в Иннополисе. Фото: сайт Раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с сенаторами и депутатами Госдумы от Татарстана. Они обсудили вопрос привлечения федеральных средств, сообщила пресс-служба главы республики. Встреча проходила в Иннополисе.

Минниханов считает, что в регионе удалось добиться хорошего взаимодействия между депутатским корпусом и органами исполнительной власти. Он также поблагодарил парламентариев и сенаторов за их деятельность по вопросам СВО, помощи мобилизованным и их семьям. При этом он добавил, что нужно уделять больше внимания работе с предприятиями и их трудовым коллективам, а также активно взаимодействовать по вопросам поддержки от федералов.

Глава республики также призвал их активнее работать с людьми и обращать внимание на проблемы, которые волнуют население.

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