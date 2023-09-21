В Казани снесут еще шесть незаконных торговых объектов

Речь идет об объектах, расположенных на улицах Декабристов, Авзаловой и Белинского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани под снос попали еще шесть незаконно установленных торговых объектов. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов исполкома города.

Речь идет об объектах, расположенных на улицах Декабристов, Авзаловой, Белинского, Революционной, Пионерской и Павлюхина. Владельцы должны с 21 по 25 сентября их добровольно демонтировать.

Если требование властей выполнено не будет, то ларьки снесут до 24 декабря 2023 года и отвезут на хранение по адресу: улица Фатыха Амирхана, 48.

Ранее на Горьковском шоссе в Казани загорелся автосалон.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram