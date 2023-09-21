На Горьковском шоссе в Казани произошел пожар в автосалоне

На месте происшествия работали 6 пожарных автоцистерн и 25 пожарных. Фото: МЧС Татарстана

В четверг, 21 сентября, в спецслужбы поступило сообщение о пожаре в автосалоне по адресу: Горьковское шоссе, 47к1. Горела обшивка и кровля трехэтажного здания.

На месте происшествия работали 6 пожарных автоцистерн и 25 пожарных. Спустя час было ликвидировано открытое горение кровли на площади 150 квадратных метров. Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Ранее стало известно, что ряд домов Кировского района Казани почти на сутки останется без воды.

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