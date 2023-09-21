Водоснабжение отключат с 22:00 25 сентября до 21:00 26 сентября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ряд домов Кировского района Казани почти на сутки останется без воды. Причиной стало выполнение аварийных ремонтных работ, сообщает МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат с 22:00 25 сентября до 21:00 26 сентября. Речь идет об улицах Московская, Цеткина, Боевая, Адмиралтейская, Большая, Урицкого, Столярова, Серпа и Молота, Кызыл Армейская, Лесозаводская, Казахская, Военная, Карельская, Брюсова и Чистоозерская.

Кроме того, почти на сутки понизят давление воды в Вахитовском районе по улицам Лево-Булачная, Право-Булачная, Островского, Джалиля, Астрономическая, Наджми, Чернышевского, Галеева, Ташаяк, Коротченко, Шахиди, Яхина, Гиззата, Межлаука, Московская, Худякова, Крайняя, Нариманова, Садыковой, Камала, Столбова, Ямская, Заводская, Коммуны, Камала, Татарстан, Девятаева, Портовая, Зайцева, Якуба, Али, Гафури, Меховщиков, Эш Урам, Кызыл Татарстан, Ирек, Тинчурина, Тукая, Ахтямова, Насыри, Марджани, Султана, Карима, Сафьян, Гаспринского, Баяна, Исхаки, Яхина, Халикова.

Ранее мы сообщали, что и некоторые другие дома Казани в сентябре останутся без горячей воды.

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