В сентябре ряд домов Казани останется без горячей воды

График отключения горячей воды может быть изменен в зависимости от ситуации. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В сентябре Казани отключат горячую воду в жилых домах, школах, детсадах и иных объектах, присоединенных к сетям АО "Татэнерго". Это связано с проведением ремонта и опрессовок тепловых сетей.

Работы будут проводится поэтапно: сначала гидроиспытание, потом ремонт и реконструкция тепловодов. В связи с этим есть вероятность отключения горячей воды не единожды, а несколько раз через определенное время.

Какие именно дома, и когда останутся без воды - сообщается на официальном сайте мэрии город. Данный график может быть изменен в зависимости от ситуации.

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