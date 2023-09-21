В Татарстане «АТОМ» заявил о выпуске беспилотных электрокаров к 2030 году

В 2025 году «АТОМ» хочет запустить производство электрокаров с определенными помощниками для водителя. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В Татарстане компания «АТОМ» планирует выпускать беспилотный электромобиль к 2030 году. Об этом на международном форуме Kazan Digital Week-2023 сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолий Кияшко.

По словам Кияшко, в 2025 году предприятие хочет запустить производство электрокаров с определенными помощниками для водителя. В него включат около 17 функций. А через пять лет организация постарается выйти на уровень беспилотности.

Отметим, Kazan Digital Week-2023 проходит в «Казан Экспо» с 20 по 22 сентября. На форуме эксперты обсудят темы цифровых технологий в сфере государственного управления, кибербезопасности и интеллектуальных транспортных систем.

Напомним, ГИБДД Татарстана приступила к тестированию патрульного электромобиля «Москвич».

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