В Татарстане пока не собираются вводить масочный режим

В ряде регионов России ввели масочный режим для медиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Однако вводить масочный режим из-за этого пока не планируют, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

В регионе за последние две недели резко выросло количество случаев COVID-19. Так, с 4 по 10 сентября число больных оказалось на 16,6% больше, чем неделей ранее, а с 11 по 17 сентября - на 22,2%.

Кроме того, в ряде регионов России ввели масочный режим для медиков. Однако в настоящее время он носит рекомендательный характер. В Татарстане ситуация остается стабильной. Несмотря на это, медицинские учреждения имеют право ввести профилактические меры.

Напомним, в Татарстане каждую неделю выявляется до 75 новых случаев коронавируса. Это более чем в восемь раз меньше, чем осенью 2022 года.

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