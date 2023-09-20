«Рубин» прокомментировал инцидент со взломом фан-шопа в Казани

Неизвестный человек проник в помещение и украл экипировку на сумму около 65 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани «Рубин» прокомментировал инцидент со взломом нового фан-шопа. Объект расположен на проспекте Ямашева, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Это произошло в ночь с воскресенья на понедельник. Неизвестный мужчина проник в помещение и украл мерч на сумму около 65 тысяч рублей.

По словам сотрудников «Рубина», новая атрибутика команды, видимо, кого-то взбудоражила. В настоящее время неизвестно, кто совершил это преступление. При этом на работу магазина случившиеся не повлияло.

Отметим, 20 сентября в 17:15 «Рубин» сыграет домашний матч за Кубок России против «Ростова».

Напомним, спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал причину поражения «Рубина» в матче с «Зенитом».

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