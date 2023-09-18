Орлов назвал причину поражения «Рубина» в матче с «Зенитом»

«Рубин» находится на грани плей-офф на выбывание. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Рубином» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла 17 сентября в Казани.

По мнению Орлова, на итогах матча сказалась разница в мастерстве двух команд. Казанские футболисты старались, но «Зенит» гораздо лучше реализовал свои моменты и сыграл очень рационально, считает эксперт.

Отметим, что после этой игры питерский клуб вышел на второе место в турнирной таблице. «Рубин», в свою очередь, находится на грани плей-офф на выбывание.

Напомним, Маркус Вендел стал лучшим игроком матча РПЛ с казанским «Рубином».

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