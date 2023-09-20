В Нижнекамске проверят «ДЕЗ» после сомнительной закупки саженцев

В 2022 году «Дирекцию единого заказчика» заключила договоры на поставку многолетних насаждений для озеленения города. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Нижнекамске проверят «Дирекцию единого заказчика» и несколько коммерческих организаций после сомнительной закупки саженцев ко Дню Победы. С этой просьбой к антимонопольной службе обратились правоохранители.

Они установили, что в 2022 году «Дирекцию единого заказчика» заключила договоры на поставку многолетних насаждений для озеленения Нижнекамска. Общая сумма договора составила более 8,9 миллиона рублей.

Как уже выяснили сотрудники УФАС, «Питомник Березка» и «СПП Березка» входят в одну группу и действуют ради получения прибыли с реализации договоров. Теперь 15 компаниям, участвующим в поставках саженцев, придется объяснить их отношение к «ДЕЗу» и предъявить данные о выручках за последние три года.

При этом у антимонопольщиков есть подозрения, что вся указанная по договорам сумма ушла одному предпринимателю. В связи с этим было возбуждено административное дело и создана комиссия, которая рассмотрит материалы о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, в Татарстане с начала 2023 года из-за нарушений охраны труда возбуждено 51 уголовное дело.

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