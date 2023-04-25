В Татарстане с начала 2023 года из-за нарушений охраны труда возбуждено 51 уголовное дело

К административной ответственности привлечены 2,7 тысячи лиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Татарстане из-за нарушений в сфере охраны труда и производственного травматизма возбуждено 51 уголовное дело. Об этом на пресс-конференции сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По словам Зариповой, в регионе проводятся серьезные проверки, а на нарушителей накладываются штрафы. Суммы штрафов серьезные, но более важным является тот факт, что из-за этого погибают люди. Это значит, что семьи остаются без кормильцев.

Так, всего проведено 19 проверок предприятий и организаций по вопросам соблюдения трудового законодательства. В результате было выдано 17 предписаний об устранении 72 случаев подобных нарушений. К административной ответственности привлечены 2,7 тысячи лиц.

Напомним, С начала 2022 года в Татарстане выявили 2,5 тысячи коррупционных нарушений.

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