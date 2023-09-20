Власти Казани рассказали, как идет борьба с разбросанными электросамокатами

За нарушение владельцу электросамоката выписывают штраф в размере от тысячи до 2,5 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Казани пожаловались на раскиданные по городу электросамокаты. По их словам, по улице иногда просто не пройти. В связи с этим власти города рассказал, как борется с этой проблемой.

Если в ходе проведения рейдов выявляются нарушения мест дислокации самокатов, то эти устройства эвакуируются. А на его собственника составляется протокол об административном правонарушении, сообщает комитет по транспорту столицы Татарстана.

Кроме того, владельцу электросамоката выписывают штраф в размере от тысячи до 2,5 тысячи рублей. Поэтому власти города просят усилить контроль за местами размещения средств индивидуальной мобильности, а также соблюдать правила эксплуатации и парковки.

Напомним, в Казани с начала 2023 года произошло первое ДТП с участием электросамоката.

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