В Казани с начала 2023 года произошло первое ДТП с участием электросамоката

В результате столкновения с автомобилем различные травмы получила 28-летняя женщина. Фото: Яна АСТАХОВА

29 марта в 16.40 в Казани около дома №2г на улице Ершова произошло первое в 2023 году ДТП с участием электросамоката. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не уступил дорогу на «зебре» без светофора 28-летней женщине на электросамокате. В результате столкновения она получила различные травмы и попала в больницу. Оттуда после оказания необходимой медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

К слову, согласно информации ГИБДД, женщина в момент ДТП пересекала пешеходный переход на электросамокате. Напомним, по правилам даже велосипедистам на «зебре» нужно спешится и идти вместе со своим двухколесном транспортом ногами.

Что же касается любителей проехаться на электросамокатах, то для них с 1 марта по всей стране ограничили скорость до 25 км/ч. Также кататься на них вдоль дорог могут только те, кому старше 14 лет. Сами электросамокаты и гироскутеры получили в Правилах дорожного движения статус средств индивидуальной мобильности.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram