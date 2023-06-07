На Kazan Digital Week в 2023 году намерены провести кибербитву

Предложение о проведении кибербитвы рассматриваются татарстанскими компаниями. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

На Kazan Digital Week в 2023 году может состояться кибербитва. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

По словам председателя совета, 13 июня планируют провести встречу с раисом республики Рустамом Миннихановым, на котором будет поднят вопрос о кибербитве. Предложение о ее проведении рассматриваются компаниями «Барс Груп», ICL, «Мобильное электронное образование», Innostage.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут хакатоны. В скором времени информация о принятом решении появится на сайте форума. Спикер добавил, что лучшие IT-решения будут рассматриваться на мероприятии. Для этого организуют выставку.

Напомним, в феврале 2024 года первые в истории киберспортивные международные «Игры будущего» проведут в Казани.

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