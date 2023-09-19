В Татарстане для первой летной школы купят авиатренажер за 1 млрд рублей

В Татарстане открывается летная школа, где будут готовить пилотов гражданской авиации и техников по обслуживанию воздушных судов. Такой универсальной площадки на данный момент в республике вообще не существует.

Уже утверждены 21 программа по обучению инженерно-технического персонала и подготовки частных пилотов, в том числе по техническому обслуживанию самолетов новых типов МС-21 с двигателями ПД-14, семейства Ту-214 с двигателями ПС-90А и Sukhoi Superjet.

Для этого на территории аэродрома «Караишево» построили двухэтажный учебный корпус, который будет оснащен по самым современным стандартам. Там разместят авиатренажеры, учебные классы, мастерские и гостиницу на 10 номеров.

Закуплен одномоторный сухопутный самолет с одним двигателем для подготовки частного пилота. К слову, в аэродроме уже есть готовая площадка: взлетная полоса, ангары для стоянки и обслуживания самолетов и вертолетов, чем уже пользуются частные лица и компании.

Как отмечает генеральный директор летной школы Марат Нигматуллин, такой универсальной площадки на сегодня в Татарстане нет и этот учебный центр станет единственным в регионе.

«Здесь будет все для обучения и подготовки пилотов и инженерно-технического персонала по обслуживанию воздушных судов: у нас есть свой аэродром, взлетная полоса, оснащенный учебный корпус, гостиница, закуплен самолет, построены ангары, где можно круглый год обслуживать машины — и все это компактно размещено в одном месте. Более того, Росавицаией утверждены учебные программы на современные перспективные самолеты нового типа - МС-21, их нет ни у кого не то, что в Татарстане, а в стране. Кроме этого, в нашей летной школе будем готовить пилотов и техников для обновленных самолетов Ту-214, которые собирают в Казани. Таким образом, весь комплекс услуг и средств мы можем сосредоточить в Татарстане, начиная от постройки воздушного судна и подготовки персонала для его обслуживания. Такая же программа утверждена и для Sukhoi Superjet, то есть наш учебный центр сможет обеспечить специалистами новых типов самолетов, на которые огромное внимание и значение придает правительство России. Они сейчас проходят испытания и как только будет готов МС-21 и Ту-214 для гражданской авиации, мы уже сможем начать подготовку для них инженеров. Летной школой проект не ограничивается и он напрямую связан с планами по массовому серийному производству отечественных пассажирских самолетов. И сюда нужно добавить еще десятки типов воздушных судов, на которые есть утвержденные программы обучения. Например, в АУЦ будут готовить и инженерно-технический персонал для обслуживания бизнес-джетов Global, Challenger и Embraer. Наша республика является таким кластером для отечественного самолетостроения и авиационной отрасли России, на что возлагает большие надежды руководство страны, грех будет не воспользоваться этой возможностью и внести свою лепту», — рассказал Марат Нигматуллин.

Нужно отметить, что совмещения в одном частном центре и подготовки пилотов-любителей, и переподготовки коммерческих, и обучения инженеров с техниками для магистральных лайнеров нет больше нигде в России.

Педагогический коллектив летной школы — 23 инженера и пилота.

В авиационном учебном центре в Караишево сейчас идут подготовительные работы, здание уже построено, там необходимо завершить отделочные работы и установить авиатренажер, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей. Ожидается, что первых курсантов он сможет принять уже к концу этого года. Там планируется обучать 50 пилотов в год.