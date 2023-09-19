В УФСИН опровергли информацию об избиении Ильназа Галявиева

В УФСИН заявили, что права и законные интересы Галявиева не были нарушены Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В УФСИН по Оренбургской области опровергли информацию об избиении Ильназа Галявиева сотрудниками колонии №6 города Соль-Илецка. Ранее ее распространили в сети.

Напомним, устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев был этапирован в колонию «Черный дельфин» после того, как суд приговорил его к пожизненному сроку.

В УФСИН заявили, что права и законные интересы Галявиева не были нарушены, какого-либо морального или физического давления на него не оказывали, сообщает ТАСС.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая 2021 года. В тот день Ильназ Галявиев с охотничьим карабином зашел в здание учебного учреждение и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали девять человек - семь учеников и два педагога. 24 человека, преимущественно дети, были ранены.

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