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НовостиОбщество19 сентября 2023 12:44

Главный тренер ЦСКА по конному спорту возглавил ипподром Казани

Владимир Жуковский является заслуженным работником физкультуры СССР
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ранее Жуковский управлял Центральным московским ипподромом.

Ранее Жуковский управлял Центральным московским ипподромом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный тренер ЦСКА по конному спорту и бывший помощник советника президента России Владимир Жуковский возглавил международный конноспортивный комплекс «Казань».

Ранее Жуковский управлял Центральным московским ипподромом, был советником главы Минсельхоза России, замещал гендиректора ОАО «Российские ипподромы». Новый руководитель является заслуженным работником физкультуры СССР, на его счету медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, в отношении прошлого главы Казанского ипподрома Марата Гильфанова завели уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий на покупку породистых коней. Следствие оценило ущерб в 8,9 миллиона рублей.

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