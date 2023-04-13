40-летний директор Казанского ипподрома стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Казанского ипподрома Марат Гильфанов обжаловал свой арест. Дату рассмотрения жалобы пока не назначили в связи с тем, что она еще не поступила в Верховный суд республики, сообщает пресс-служба Советского райсуда столицы Татарстана.

Отметим, по версии следствия, с 2018 по 2020 года обвиняемый вместе с пока еще неустановленными подельниками предоставлял фиктивные документы в ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан». Утверждается, что это нужно было для получения в обход закона субсидий на поддержку племенного животноводства.

Напомним, 40-летний директор Казанского ипподрома и ООО «Племконзавод «Казанский» стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram