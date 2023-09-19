Из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички

Электричка №6614 из Казани в аэропорт уезжает в 10.50. Фото: Даниил ОПАРИН

C 20 по 22 сентября на маршруте Казань-Аэропорт-Казань запустят дополнительные пригородные поезда и увеличат количество вагонов. Связано это с тем, что в МВЦ «Казань Экспо» будет проводится международный форум Kazan Digital Week 2023.

Электричка №6614 из Казани в аэропорт уезжает в 10.50, а прибывает в 11.10. Обратно в город поезд отправляется в 15.22, а приезжает в 15.42. Промежуточных остановок не будет, заявила пресс-служба АО «Содружество».

Напомним, ранее в Казани погибла обладательница титула «Мисс бикини России– 2022» Сабина Сагаутдинова.

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