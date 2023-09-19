В Казани погибла участница конкурса «Мисс Татарстан – 2023» Сабина Сагаутдинова

Сабина отличалась яркой внешностью и дружелюбным характером Фото: из соцсетей

В Казани погибла 23-летняя модель, обладательница титула «Мисс бикини России – 2022», участница конкурса «Мисс Татарстан – 2023» Сабина Сагаутдинова. По предварительным данным, она выпала из окна на 14-м этаже.

Подробности трагедии близкие не раскрывают. Известно лишь, что девушку похоронили 18 сентября рядом с отцом.

Сабина отличалась яркой внешностью и дружелюбным характером. Знакомые вспоминают о ней только хорошее, многие до сих пор не могут поверить, что жизнь девушки оборвалась так рано и призывают провести тщательное расследование, чтобы выяснить причину ее гибели.

Приносим соболезнования родным и близким Сабины.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в 18 лет от инфаркта умерла будущая звезда эстрады. У девушки неожиданно остановилось сердце.

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