В Татарстане в 2023 году госпремии имени Махмутова присвоили двум педработникам

Премию имени Мирзы Махмутова получают педработники за значительные достижения в научно-методической работе. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане в 2023 году госпремии имени Мирзы Махмутова присвоили двум педагогическим работникам. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Обладателем премии стала директор научно-исследовательского института педагогических инноваций и инклюзивного образования Казанского инновационного университета им. Тимирясова Дания Ахметова. Второй претенденткой определили учителя английского языка гимназии №141 Советского района Казани Ольгу Гаврилову.

Отметим, премию имени Мирзы Махмутова получают педработники за значительные достижения в научно-методической работе, подготовку педагогических кадров, внедрение технологий в образование, развитие дидактики и практическую деятельность.

Напомним, трем жителям Татарстана присвоили премию имени Алемасова.

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