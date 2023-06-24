Государственная премия республики Татарстан имени академика Алемасова была учреждена в 2014 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трем жителям Татарстана присвоили премию имени Алемасова. Указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Государственная премия республики Татарстан имени академика Алемасова была учреждена в 2014 году. Ежегодно ее присуждают молодым ученым за научные достижения и значительный вклад в развитие науки и промышленности. В прошлом году ее получили также три человека.

В 2023 году премию присвоили:

кандидату технических наук, доценту кафедры «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» Института строительства КГАСУ Данилю Сабирзянову;

кандидату технических наук, инженеру первой категории отдела по техническому обслуживанию и наладке энергетического оборудования службы диагностики оборудования и сооружений инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Казань» Рауфу Сабирову;

кандидату технических наук, старшему преподавателю кафедры общей физику КНИТУ-КАИ Алие Сайфутдиновой.

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