В Казани ВТБ для своих акционеров организовал День инвестора

Раньше очные встречи состоялись в Самаре, Екатеринбурге, Уфе и Иркутске, а в сентябре очередь дошла до Казани. Пятый по счету День инвестора в столице Татарстана собрал около 150 миноритарных акционеров ВТБ.

На встрече специалисты банка рассказали о финансовых результатах группы за первую половину 2023 года и огласили прогнозы на ближайшее будущее, а также ввели участников встречи в курс о ситуации в экономике и на рынках капитала. После четких и важных цифр представители ВТБ поделились с татарстанскими акционерами актуальными трендами на финансовом рынке.

Так, об особенностях работы с акционерами рассказал руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин. С начала этого года банк провел ряд важных корпоративных мероприятий, которые затрагивают интересы миноритариев, подробная информация о которых размещается в открытых каналах связи и адресно доводится до акционеров ВТБ.

«ВТБ входит в десять крупнейших эмитентов по количеству розничных акционеров. Сегодня на фоне устойчивого роста числа миноритариев регулярные очные семинары для держателей акций являются частью большой работы по выстраиванию эффективной системы диалога. Нам важно, чтобы наши инвесторы знали о своих правах, текущих событиях в банке и изменениях в законодательстве», - прокомментировал руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

В 2023 году для банка приоритетными направлениями по работе с акционерами стали расширение каналов коммуникаций, проведение консультаций, оказание помощи в решении сложных задач, в том числе и в ходе проведения очных встреч-семинаров.

Для справки, Татарстан находится на шестом месте среди регионов России по количеству миноритарных акционеров ВТБ и на седьмом – по числу крупных акционеров. Обычно в республике ими становятся мужчины в возрасте около 40 лет, в среднем они владеют около 1,2 миллиона акциями. Всего на конец первой половины 2023 года в Татарстане насчитывалось порядка 23 тысяч акционеров-физлиц ВТБ.

С актуальной аналитикой российского рынка ценных бумаг выступил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. Он, в том числе, подробно рассказал о востребованных сейчас инструментах увеличения доходов.

А исполнительный директор Ассоциация розничных инвесторов Илья Херсонцев не только выступил перед акционерами ВТБ, но и провел с ними личные консультации по вопросам инвестиций.

Стоит отметить, что в рамках мероприятий для акционеров ВТБ проводит и серию мастер-классов по финансовому просвещению молодежи. Их участниками станут студенты крупнейших казанских вузов – КФУ и КНИТУ-КАИ. Эксперты банка расскажут им о финансовой безопасности, основах фондового рынка, а также поделятся практическими примерами и рекомендациями по формированию личного бюджета. Таким образом студенты узнают основные правила торговли на фондовом рынке и научатся определять инвестиционную привлекательность акций. Серию образовательных мастер-классов для них проведут до конца этого года.