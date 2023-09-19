Ранее местные жители и так не имели доступа к парковке Госсовета республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Казани здание Госсовета Татарстана оградили от пешеходов заборами. Речь идет о территории парковки,

Забор появился сразу в двух местах со стороны сквера. При этом высота ограждения низкая, его можно легко перешагнуть. Однако несмотря на это, там висит замок, сообщили очевидцы 116.ru.

Ранее местные жители и так не имели доступа к парковке Госсовета республики из-за пропускного режима и шлагбаума. В связи с этим казанцы недоумевают, почему на этом участке появился еще и забор. Официальных данных по этому поводу пока не поступило.

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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