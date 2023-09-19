Активисты из Менделеевска рассказали о помощи, которую ежедневно готовят для земляков. Фото: @radmirbelyaev

Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев в Менделеевске встретился с волонтерами спецоперации. Речь идет об инициативной группе «Мы вместе». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.

Активисты рассказали о помощи, которую ежедневно готовят для земляков. Также они продемонстрировали, как плетут сети. Князев решил попробовать это сделать самостоятельно. Беляев поблагодарил его за визит и внимание к такому важному направлению.

«Было радостно видеть горящие глаза наших активистов. Думаю, этот визит стал для них некой поддержкой, придал сил», - отметил в своем телеграм-канале глава района.

Отметим, на базе РДК «Юность» ежедневно ведется работа по поддержке бойцов СВО инициативной группой «Мы вместе». В настоящее время активисты приступили к пошиву плащей-палаток.

Напомним, Нижнекамский район с начала спецоперации направил свыше 40 тонн гумпомощи.

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