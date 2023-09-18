Нижнекамский район с начала спецоперации направил свыше 40 тонн гумпомощи

Глава района поблагодарил предприятия и организации, которые вносят вклад для поддержки военнослужащих и их семей. Фото: Олег Укладов

Нижнекамский район с начала спецоперации направил свыше 40 тонн гуманитарной помощи на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава района Рамиль Муллин.

По словам Муллина, тема спецоперации является одной из составных частей жизни населения. Мужчины защищают Родину и будущее страны. В связи с этим перед властями стоит задача оказывать поддержку их семьям и удовлетворять их потребности.

Глава района поблагодарил предприятия и организации, которые вносят вклад для поддержки военнослужащих и их семей. Также он попросил через Дом дружбы народов пресекать попытки разжигания межнациональной розни.

Отметим, за летний период в пришкольные лагеря устроены были 98 детей. А медицинская помощь была оказана 208 военнослужащим и их семьям. Эти меры помощи будут оказывать и в дальнейшем.

Напомним, ранее из Казани в Лисичанск отправили очередную партию гуманитарного груза.

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