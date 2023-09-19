Рустам Минниханов осудил ситуацию вокруг депутата Госсовета

Поступок депутата, не взирая на его статус, должен быть тщательно расследован, считает глава РТ. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил строгое осуждение ситуации вокруг депутата Госсовета республики Рустема Хасанова. Об этом сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

Минниханов заявил, что в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов. Поступок депутата, не взирая на его статус, должен быть тщательно расследован, а его действиям дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что Следком возбудил уголовное дело по подозрению одного из депутатов Госсовета РТ в хранении наркотиков. Сообщалось, что парламентарий был остановлен полицейскими на улице, при себе у него был пакетик с запрещенным веществом.

Расследование уголовного дела продолжается.

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