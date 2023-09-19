В Татарстане депутат Госсовета подозревается в хранении наркотиков

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане депутат Госсовета республики подозревается в хранении наркотиков. Следком возбудил уголовное дело.

Согласно информации следствия, 17 сентября текущего года парламентарий был остановлен полицейскими на улице Беломорской в Казани. При себе у него был полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства. Депутат откинул этот пакет на землю, позже его изъяли стражи порядка.

Как сообщает СУ СКР по РТ, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что экс-депутат Казгордумы Бильгильдеева вышла из-под домашнего ареста.

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