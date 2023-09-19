Подрядчику предстоит реконструировать водовод на улице Окраинная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казанском поселке Юдино отремонтируют водовод за 59 миллионов рублей. Средства на эти цели выделит МУП «Водоканал». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит реконструировать водовод на улице Окраинной. Речь идет об участке от водопроводной насосной станции «2-го подъема» до улицы Магазинной.

Кроме того, в список задач исполнителя вошли расчистка с помощью бульдозера территории и проведение комплекса земляных работ для подготовки места. После нужно уложить новые полиэтиленовые и стальные трубы, а также установить прямоугольные колодцы. На эти работы дается срок два месяца после заключения договора.

Принять участие в тендере можно до 2 октября. Победителя определят 6 октября.

Напомним, в Казани отремонтируют еще несколько памятников жилой архитектуры.

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