В Казани отремонтируют еще несколько памятников жилой архитектуры

На ремонт и подготовку документации планируют потратить 23,4 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани обновят еще несколько памятников жилой архитектуры. На ремонт и подготовку документации планируют потратить 23,4 миллиона рублей.

Так, в 2023 году в доме №31 по улице Ульянова-Ленина отремонтируют системы холодного водоснабжения, водоотведения, электропередачи, а также крышу и фасад за 9,5 миллиона рублей.

Ремонт кровли за 8,7 миллиона рублей также осуществят в доме №5 по улице Театральной. Кроме того, за 5,2 миллиона рублей будет разработана проектно-сметная документация для дома №59 по улице Большой Красной, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, ранее в Казани стартовал капремонт двух памятников жилой архитектуры: Дома чекиста и «Миру-мир». На эти цели направят 115 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram