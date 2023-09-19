Ханифовы награждены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Супруги из Татарстана награждены медалью ордена «Родительская слава». Речь идет о Иршате и Чулпан Ханифовых. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Ханифовы награждены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Они прожили в браке более 20 лет. Их семья состоит из четырех сыновей и дочки.
Кроме того, такие же медали получили жители Архангельской, Московской, Новгородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
Отметим, эту медаль получают родители или усыновители, воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей. Награда была утверждена в 2010 году.
Напомним, Рустам Минниханов встретился с лучшими семьями Татарстана в Казанском Кремле.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram