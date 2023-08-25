Минниханов встретился с лучшими семьями Татарстана в Казанском Кремле

На мероприятие были приглашены трудовые династии самых разных профессий и отраслей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с лучшими семьями в Казанском Кремле. Мероприятие проходит уже в десятый раз, сообщает пресс-служба главы региона.

На встречу были приглашены трудовые династии самых разных профессий и отраслей. Минниханов выразил слова особой благодарности семьям, сыновья которых являются участниками спецоперации.

Большинство гостей получили медаль ордена «Родительская слава». Еще две семьи, воспитывающие более десяти детей, удостоились медали «Родительская доблесть».

«Ваш жизненный путь служит примером для подрастающего поколения, для молодых людей, которые только создают свои семьи. Примите наши самые добрые пожелания здоровья и благополучия», - обратился к семьям раис республики.

Напомним, в Казани три семьи получили льготу по программе соципотеки.

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