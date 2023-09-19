Казанский «Ак Барс» обыграл «Витязь» со счетом 5:4

«Ак Барс» расположился на второй строчке в турнирной таблице Востока. Фото: www.ak-bars.ru

В Казани 18 сентября встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и «Витязь». Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершилась со счетом 5:4 в пользу казанской команды.

Счет открыл нападающий «Витязя» Виталий Попов. После по шайбе забросили форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин и нападающий Дмитрий Кателевский. Во втором периоде Яшкин снова забил гол. Затем нападающий гостей Станислав Яров сократил отставание в счете до одной шайбы.

В конце игры отличились нападающие «Витязя» Илья Аркалов и Дерек Барак. А у казанцев Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев.

Отметим, «Ак Барс» расположился на второй строчке в турнирной таблице Востока. Следующий матч состоится 24 сентября, казанцы сыграют с «Салават Юлаевым».

Напомним, Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Торпедо».

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