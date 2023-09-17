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НовостиСпорт17 сентября 2023 4:09

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Торпедо»

Главный тренер заявил, что ему понравилась игра соперников
Адам САГАЛ
«Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проиграл впервые в сезоне.

«Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проиграл впервые в сезоне.

Фото: Ак Барс

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Торпедо». Он подчеркнул, что ему понравилась игра соперников, а вот по игре казанцев у него есть «определенные вопросы».

«Но мы их решаем, процесс не самый легкий, требует времени. Но мы наладим свою игру. Есть результат, мы победили – это важно», - сказал Билялетдинов.

«Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проиграл впервые в сезоне. 16 сентября клуб встречался с казанским «Ак Барсом» и уступил 3:4. До этого дня у команды Игоря Ларионова было пять побед.

Ранее мы сообщали, что казанский «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3.

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