Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Торпедо»

«Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проиграл впервые в сезоне. Фото: Ак Барс

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Торпедо». Он подчеркнул, что ему понравилась игра соперников, а вот по игре казанцев у него есть «определенные вопросы».

«Но мы их решаем, процесс не самый легкий, требует времени. Но мы наладим свою игру. Есть результат, мы победили – это важно», - сказал Билялетдинов.

«Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проиграл впервые в сезоне. 16 сентября клуб встречался с казанским «Ак Барсом» и уступил 3:4. До этого дня у команды Игоря Ларионова было пять побед.

Ранее мы сообщали, что казанский «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3.

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