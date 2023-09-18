В июле средняя цена новой легковушки LADA составила 926,4 тысячи рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане в августе 2023 года цены на легковушки выросли на 4,4% в годовом выражении. При этом в июле этот показатель составил 2,8%. Соответствующие данные опубликовал Банк России.

В Казани в июле средняя цена новой легковушки LADA составила 926,4 тысячи рублей. По сравнению с серединой лета 2022 года стоимость выросла на 4,1%.

За январь текущего года на легковые машины в годовом выражении цены выросли на 22,2%, в феврале - на 19,6%. Однако при сравнении июня 2023 года с тем же месяцем прошлого года эксперты зафиксировали удешевление на 0,8%.

Напомним, в Казани за сутки произошло 166 ДТП.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram