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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 13:47

В Казани за сутки произошло 166 ДТП

В столице Татарстана произошли три аварии с пострадавшими
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
За сутки инспекторы задержали восемь пьяных водителей.

За сутки инспекторы задержали восемь пьяных водителей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Казани за четверг, 14 сентября, произошло 166 ДТП. Из них три аварии не обошлись без пострадавших, сообщает ГИБДД города.

Так, в трех случаях зафиксированы наезд на стоящее ТС с последующим столкновением с пешеходом, удар с опрокидыванием, а также наезд на пешехода.

Кроме того, инспекторы задержали восемь пьяных водителей. Из них двое находились за рулем без прав. А в отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили одного человека.

Напомним, в Татарстане за семь месяцев 2023 года в ДТП погибли девять детей.

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