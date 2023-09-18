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НовостиОбщество18 сентября 2023 13:17

В Казани талибы* примут участие в заседании московского формата

Мероприятие состоится 29 сентября
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В настоящее время все гости подтвердили, что будут присутствовать на заседании.

В настоящее время все гости подтвердили, что будут присутствовать на заседании.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 29 сентября талибы* примут участие в заседании московского формата о афганскому урегулированию. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

По словам Кабулова, это движение подтвердило свое участие. В настоящее время все гости подтвердили, что будут присутствовать на заседании.

Как отметили в ТАСС, в московский формат по Афганистану вошли Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание состоялось в ноябре 2022 года.

Напомним, ранее талибы* пригласили «Татнефть» к участию в добыче нефти в Афганистане.

*Движение запрещено в России и признано террористической организацией.

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