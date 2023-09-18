Надписи нанесены на татарском и русском языках. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах перед «зебрами» нанесли надписи на двух языках. Это необходимо для обеспечения безопасности на дорогах, сообщает пресс-слуба мэрии города.

Основной целью нанесения надписей перед пешеходными переходами стал призыв быть внимательными при переходе дороги. Стрелки указывают направление движения транспортных средств. Надписи нанесены на татарском и русском языках, которые гласят: «посмотрите», «карагыз».

Напомним, в Казани в 2023 году к адаптивной системе управления дорожным движением подключат еще 21 светофор. Из них на 17 устройствах работы уже выполнены, а на оставшихся четырех - завершат к октябрю.

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