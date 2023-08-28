В Казани в 2023 году к АСУДД подключат еще 21 светофор

По словам Ильдара Шакирова, установка АСУДД позволяет в режиме реального времени получать информацию о работоспособности светофорных объектов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани в 2023 году к адаптивной системе управления дорожным движением подключат еще 21 светофор. Из них на 17 устройствах работы уже выполнены, а на оставшихся четырех - завершат к октябрю. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

По словам Шакирова, установка модемов позволяет в режиме реального времени получать информацию о работоспособности светофорных объектов, внедрять планы координации и менять график работы устройств по времени суток удаленно с диспетчерского центра.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, автоматизированные системы могут ежесекундно учитывать ситуацию на перекрестке и в целом видеть картину на прилегающих территориях. При этом в городе действует комплекс мер для сокращения заторов.

Напомним, на некоторых улицах Казани запретили остановку и стоянку транспорта.

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