Ударила по голове и проломила череп: в Татарстане женщина избила 4-месячную дочь

Ребенка госпитализировали. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительницу Набережных Челнов подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 4-месячной дочери. Инцидент произошел 15 сентября

По версии следствия, пьяная 26-летняя женщина пыталась успокоить плачущую дочь, из-за чего ударила ребенка несколько раз ладонью по голове. Неладное заподозрила пришедшая в гости подруга. Она обратила внимание на рассеченную губу, а также плохое самочувствие девочки и вызвала «скорую помощь».

В результате избиения матерью девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Ребенка госпитализировали. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Напомним, ранее мать из Казани отомстила мужу, избив на камеру 1,5-годовалую дочь.

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