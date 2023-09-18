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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:02

Для поселков вокруг Казани разработают единую планировку территории

Проект затронет поселения в Пестречинском и Лаишевском районе Татарстана
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Документ должен быть подготовлен до 1 октября 2024 года.

Документ должен быть подготовлен до 1 октября 2024 года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Для сел Пестречинского и Лаишевского районов, расположенных вблизи Казани, разработают единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Соответствующий проект постановления появился на портале правительства Татарстана.

Речь идет о планировке территории и зонировании Богородского сельского поселения Пестречинского района, а также поселений Егорьевское, Сокуровское, Песчано-Ковалинское, Столбищенское, Габишевское и Большекабанское Лаишевского района.

Документ должен быть подготовлен до 1 октября 2024 года. Разработка проекта будет вестись в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Напомним, ранее Казань вошла в список популярных для осеннего отдыха городов.

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