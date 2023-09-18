Казань вошла в перечень популярных для осеннего отдыха городов

Казань вошла в список самых популярных среди российских туристов городов для отдыха осенью. Выше оказались лишь Санкт-Петербург, Северный Кавказ и Краснодарский край. При этом столица Татарстана обошла Крым и Алтай. Такого итоги исследования специалистов SuperJob.

Правда, доля россиян, которые намерены взять отпуск осенью сократилась. Если в прошлом году 54% граждан страны заявили, что не будут отдыхать осенью, то в 2023-м их стало уже 62%.

Среди зарубежных направлений популярны Беларусь, Египет и Турция.

Опрос проходил с 13 по 15 сентября 2023 года. Его участниками стали 1600 человек из 384 населенных пунктов всех федеральных округов.

Ранее мы сообщали, что Казань заняла 3 место в рейтинге умных городов России.

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