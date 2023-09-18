В Казани почти 70 домов не имеют паспортов готовности к зиме

По словам Искандера Гиниятуллина, ежегодно затягивают оформление документации товарищества собственников жилья управляющие одним или двумя домами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 68 домов не имеют паспортов готовности к зиме. Об этом на совещании в мэрии «деловой понедельник» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин. По его словам, ежегодно затягивают оформление документации товарищества собственников жилья управляющие одним или двумя домами. В связи с этим приходится обращаться в суд, чтобы принудить руководителей организаций вплотную заниматься своими обязанностями.

Как отметил замруководителя исполкома столицы Татарстана, в 2023 году хуже всех со своими задачами справляются ТСЖ «Казанка» на улице Чистопольской и ЖСК «Заря». Там поздно начали ремонт системы отопления.

Напомним, в Казани соцобъекты и дома почти на 100% готовы к запуску тепла.

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