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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:55

В Казани почти 70 домов не имеют паспортов готовности к зиме

В 2023 году хуже всех со своими задачами справляются управляющие ТСЖ «Казанка» на улице Чистопольской и ЖСК «Заря»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Искандера Гиниятуллина, ежегодно затягивают оформление документации товарищества собственников жилья управляющие одним или двумя домами.

По словам Искандера Гиниятуллина, ежегодно затягивают оформление документации товарищества собственников жилья управляющие одним или двумя домами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 68 домов не имеют паспортов готовности к зиме. Об этом на совещании в мэрии «деловой понедельник» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин. По его словам, ежегодно затягивают оформление документации товарищества собственников жилья управляющие одним или двумя домами. В связи с этим приходится обращаться в суд, чтобы принудить руководителей организаций вплотную заниматься своими обязанностями.

Как отметил замруководителя исполкома столицы Татарстана, в 2023 году хуже всех со своими задачами справляются ТСЖ «Казанка» на улице Чистопольской и ЖСК «Заря». Там поздно начали ремонт системы отопления.

Напомним, в Казани соцобъекты и дома почти на 100% готовы к запуску тепла.

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