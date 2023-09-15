В Казани соцобъекты и дома почти на 100% готовы к запуску тепла

Речь идет о 853 социальных объектах и 433 многоквартирных дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани социальные объекты на 99,5% готовы к запуску тепла. Об этом сообщили на очередном совещании в рамках еженедельного штаба по подготовке к зиме.

Речь идет о 853 социальных объектах, в том числе 635 зданий образования и 116 учреждениях здравоохранения. Специалистами выполнены опрессовки, сети заполнены и циркулируют, источники тепла готовы к работе. В случае резкого похолодания при условии подачи заявки и наличия технической возможности теплоснабжающие организации готовы осуществить досрочный пуск тепла в эти объекты.

Кроме того, на 100% технически готовы к пуску тепла 433 многоквартирных дома с индивидуальными системами отопления, а с центральным - на 99,5%. Для досрочного запуска теплоснабжения необходимо принять коллективное решение и обратиться в управляющую компанию или ТСЖ.

Напомним, в сентябре ряд домов Казани останется без горячей воды.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram