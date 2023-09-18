В Казани количество нелегальных уличных торговцев выросло на 71%

В Казани уличная торговля ведется на площадках по улицам Адоратского, Юлиуса Фучика, Зорге и Мавлютова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани за первые восемь месяцев 2023 года количество нелегальных уличных торговцев выросло на 71%. Об этом на еженедельном совещании «деловой понедельник» сообщил начальник управления по организации деятельности административных комиссий города Наиль Биктагиров.

За указанный период было вынесено около 3,2 тысячи постановлений о нарушениях при торговле на улице. Речь идет о штрафах на 8,4 миллиона рублей.

По словам Биктагирова, уличная торговля ведется на площадках по улицам Адоратского, Юлиуса Фучика, Зорге и Мавлютова. При этом местные жители регулярно жалуются на продаыцов. Это связано с тем, что после них остаются мусор и испорченные продукты, которые привлекают крыс.

Напомним, в Татарстане объем оборота розничной торговли достиг 635,6 миллиарда рублей.

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