В Татарстане объем оборота розничной торговли достиг 635,6 миллиарда рублей

В 2023 году оборот торговли пищевыми продуктами в республике вырос до 297,2 миллиарда рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане в первом полугодии объем оборота розничной торговли достиг 635,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года он вырос на 6,8%, сообщает Татарстанстат.

В 2023 году оборот торговли пищевыми продуктами в республике вырос до 297,2 миллиарда рублей, что на 8,3% выше прошлогодних показателей. В непродовольственной рознице этот показатель увеличилась до 338,4 миллиарда рублей (+5,4%).

Помимо этого, в республике рост наблюдается и в обеспеченности торговыми площадями на тысячу проживающих (до 939,8 квадратных метров), количестве объектов бытового обслуживания жителей (6,6 тысячи единиц). Однако при этом сократилось число предприятий торговли. Теперь их в регионе насчитывается в количестве 16,5 тысячи объектов.

Напомним, в Казани спрос на квартиры в новостройках вырос на 22%.

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