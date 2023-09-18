Мечеть закроют на три года Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Казани в конце 2024 года Закабанную мечеть закроют на капремонт. Уже имеется предварительный план реконструкции. Об этом «Бизнес Онлайн» сообщил новый имам-хатыб мечети Равиль Зуферов.

По словам Зуферова, главной задачей на новом месте является проведение капитального ремонта. В связи с этим мечеть закроют на три года. А все намазы будут проводиться в расположенном рядом здании медресе.

Ранее настоятелем молитвенного сооружения был Юсуф Давлетшин. Теперь он перешел на службу в новую мечеть «Ал Тан» имени Габдрахима Утыз-Имяни.

Напомним, Соборную мечеть Казани окончательно решено построить в Адмиралтейской слободе.

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