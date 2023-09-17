Священник из Казани объяснил, можно ли христианину заниматься йогой

По словам священника, для христианина неприемлема философия йоги Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как церковь относится к народному целительству и занятиям йогой – таким вопросом задаются многие верующие христиане. Ответ на него дал протоиерей Александр Андриевский из Казани.

По словам священника, для христианина неприемлема философия йоги, где главной целью является обнаружение и развитие в полную силу частицы «божества», заложенной в человеке.

«Кроме того, восточные единоборства и йога зачастую связаны с почитанием духа «учителя» и сомнительными медитациями. Если из этих практик убрать, так сказать, психологическо-философскую составляющую, то физиологические упражнения вреда не принесут», - объяснил служитель церкви.

Также протоиерей привел в пример учение Порфирия Иванова, последователи которого молятся солнцу и своему учителю, обливаются холодной водой и здороваются с каждым встречным.

«Если исключить из этого списка молитвы к солнцу и «учителю», то обливание холодной водой и привычка здороваться с людьми не могут быть зазорными и для православного человека», - пояснил священник.

Также Александр Андриевский подчеркнул, что лечиться травами можно, но только если при этом не произносить никаких заклинаний.

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