Это не диета для похудения: настоятель казанского монастыря ответил на популярные вопросы о Великом посте

Пост без молитвы большого смысла не имеет, подчеркнул игумен

Великий пост стартовал у православных христиан сегодня, 27 февраля. Он продлится по 15 апреля. Традиционно пост проходит в преддверии Светлого Христова Воскресения – Пасхи, христианский праздник в этом году состоится 16 апреля. «КП-Казань» пообщалась с настоятелем Свято-Введенского Кизического мужского монастыря игуменом Пименом, который ответил на распространенные вопросы о Великом посте.

- Отец Пимен, насколько важно соблюдение поста в жизни христианина?

- Пост – важная составляющая христианской жизни. Заповедь поста была дана еще божьим людям в Ветхом Завете, а позже и христианам – с первых дней существования церкви. Спустя время были установлены определенные периоды года для поста, в том числе и Великий пост, который предшествует празднику Пасхи.

- Чем Великий пост отличается от остальных постов?

- Слово великий означает большой. У него длительная протяженность. Труды, которые христиане возлагают на себя в дни этого поста, более существенны, чем труды других постов. В этом случае воздержание в пище более серьезное, а также строй богослужений такой, что людей призывают намного больше времени проводить в храме в молитве.

- Пост – это только часть подготовки к Пасхе. Что еще важно соблюдать христианину в этот период?

- Верно, соблюдать важно не только пищевое воздержание, это вообще наиболее простая составляющая поста. Главное, работать над собой в плане своих мыслей, поступков. Важно контролировать не только слова, но и мысли.

- Насколько важна молитва в период поста?

- Пост без молитвы большого смысла не имеет. Воздержание в пище предполагают и множество других учений, даже совсем нерелигиозных. Если мы – христиане, то должны понимать, что пост и молитва – это два крыла, которые поднимают человека над реальностью. Позволяют ему отойти от привычной суеты и найти дорогу к миру с самим собой.

- Что вы можете посоветовать тем людям, которые Великий пост воспринимают неправильно. Например, как возможность разгрузить организм, похудеть?

- Большого смысла это не имеет. Разве что польза для здоровья. Если человек верующий, то он своей жизни без храма не мыслит. Только в храме Божьем человек получает то, что нигде больше получить не может – причащения святых Христовых тайн. Поэтому как бы ни был духовно высок человек, без храма христианину путь ко спасению весьма и весьма затруднен, практически невозможен.

- Можно ли не поститься людям, у которых есть проблемы со здоровьем?

- Я думаю, что поститься можно всем. Не было случая, чтобы человек съел постную пищу и заболел от этого. Но, если у человека есть серьезные препятствия к соблюдению поста, то Господь ни от кого не требует невозможного, церковь тоже. Если он серьезно болен, то, конечно, может быть освобожден от поста. Но от молитвы никто не может быть освобожден, потому что даже, если человек занят каким-то важным делом или лежит на одре болезни, он имеет возможность молиться, обращаться к Богу. Апостол Павел говорил: «Непрестанно молитесь».

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