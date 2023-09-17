В Нижнекамске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и уличного искусства

Пройдут соревнования по уличному скейтбордингу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 23 сентября, в Нижнекамске состоится фестиваль экстремальных видов спорта и уличного искусства. Для собравшихся в экстрим-парке «Айда» организуют соревнования по различным направлениям уличной культуры.

В программе фестиваля запланирован «Граффити – перформанс», в рамках которого местные художники превратят различные поверхности экстрим-парка в объекты искусства. Несколько штрихов позволят сделать и зрителям.

Также пройдут соревнования по уличному скейтбордингу и выполнению трюков на BMX.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске создали сад из тысячи саженцев сирени.

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